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Антистресс импровизация

Art.facultet
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Когда всё внутри зажато, лучшее лекарство — движение. На антистресс-импровизации не учат связки и не запоминают шаги.Ты встречаешься, чтобы выключить голову, освободить тело и просто быть в моменте. Современные треки, свободная импровизация, лёгкая растяжка и атмосфера, где можно быть собой. Разморозишь тело, встряхнёшь усталость и вернёшь себе радость — не «выступления», а жизни. Приходи в удобной одежде, а о комфорте позаботились: большая раздевалка, душ, уют и поддержка в каждом движении. Тело само знает, как отпускать. Дай ему шанс. каждую пятницу, 19:00.

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