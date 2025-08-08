Когда всё внутри зажато, лучшее лекарство — движение. На антистресс-импровизации не учат связки и не запоминают шаги.Ты встречаешься, чтобы выключить голову, освободить тело и просто быть в моменте. Современные треки, свободная импровизация, лёгкая растяжка и атмосфера, где можно быть собой. Разморозишь тело, встряхнёшь усталость и вернёшь себе радость — не «выступления», а жизни. Приходи в удобной одежде, а о комфорте позаботились: большая раздевалка, душ, уют и поддержка в каждом движении. Тело само знает, как отпускать. Дай ему шанс. каждую пятницу, 19:00.