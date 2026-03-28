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Шторм Фест

Бар Волна, Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Надвигается «Шторм Fest» — музыкальная буря эмоций! Лайн-ап: Ternovyy — группа, предназначенная для того, чтобы сеять в людях новые смыслы, заставлять задумываться о жизни и смотреть на всё под другим углом. New Scroll — взрывной Nu Metal с олдскульным драйвом, тяжёлыми риффами, хриплым вокалом и честными текстами. Sins of the Deity — самая металлическая группа из всех цельнометаллических оболочек нашего красочного мира! Агрессивным вокалом и тяжёлыми брейкдаунами она заставит даже самых ленивых залететь в мошпит. Stnks — синт-панк, где панк-рок встречается с рейвом, чтобы заставить вас дико флексировать в ритме танца. Электроэнергии хватит, чтобы зажечь каждого! Самые яркие парни на этой вечеринке. Добряк и Злодей — до ужаса смешной хоррор-панк: весело поют о жуткой истории, в которой никто не хотел бы оказаться.

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