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Кузбасс Панк Фест

Кафе «Гавань», улица Правая Гавань, 7

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Punk's Not Dead!

Величественный Кузбасс Панк Фест призван вернуть былой угар и величие панк рока во всевозможных проявлениях и ипостасях. Квинтэссенция прошлого, настоящего и будущего в одной точке вселенной.

За расколбас в ответе исполнители хулиганской и дерзкой музыки:

  • ДУХИ ЦЕХА (г. Томск)
  • STANISLAVSKY (г. Кемерово)
  • THE DEAD STATE (г. Ленинск-Кузнецкий)
  • ХОР ДУРАЦКОГО (г. Томск)
  • ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (г. Кемерово)

Приходи и стань частью Великого Угара!

Внимание: Алкоголь на баре будет продаваться строго 18+.

Чтобы всё прошло честно и безопасно, на входе гости младше 18 лет получат браслеты другого цвета. Бармены ориентируются именно на них при продаже напитков. Поэтому не забудь паспорт дома!

Лица в неадекватном состоянии допускаться на территорию фестиваля не будут.

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