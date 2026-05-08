Punk's Not Dead!
Величественный Кузбасс Панк Фест призван вернуть былой угар и величие панк рока во всевозможных проявлениях и ипостасях. Квинтэссенция прошлого, настоящего и будущего в одной точке вселенной.
За расколбас в ответе исполнители хулиганской и дерзкой музыки:
- ДУХИ ЦЕХА (г. Томск)
- STANISLAVSKY (г. Кемерово)
- THE DEAD STATE (г. Ленинск-Кузнецкий)
- ХОР ДУРАЦКОГО (г. Томск)
- ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (г. Кемерово)
Приходи и стань частью Великого Угара!
Внимание: Алкоголь на баре будет продаваться строго 18+.
Чтобы всё прошло честно и безопасно, на входе гости младше 18 лет получат браслеты другого цвета. Бармены ориентируются именно на них при продаже напитков. Поэтому не забудь паспорт дома!
Лица в неадекватном состоянии допускаться на территорию фестиваля не будут.