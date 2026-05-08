Punk's Not Dead!

Величественный Кузбасс Панк Фест призван вернуть былой угар и величие панк рока во всевозможных проявлениях и ипостасях. Квинтэссенция прошлого, настоящего и будущего в одной точке вселенной.

За расколбас в ответе исполнители хулиганской и дерзкой музыки:

ДУХИ ЦЕХА (г. Томск)

STANISLAVSKY (г. Кемерово)

THE DEAD STATE (г. Ленинск-Кузнецкий)

ХОР ДУРАЦКОГО (г. Томск)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (г. Кемерово)

Приходи и стань частью Великого Угара!

Внимание: Алкоголь на баре будет продаваться строго 18+.

Чтобы всё прошло честно и безопасно, на входе гости младше 18 лет получат браслеты другого цвета. Бармены ориентируются именно на них при продаже напитков. Поэтому не забудь паспорт дома!

Лица в неадекватном состоянии допускаться на территорию фестиваля не будут.