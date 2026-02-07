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Знаменитому бару исполняется 5 лет и тебя ждёт мощный фест. Участники Jawsfest: — Pandora Secret — The Old Elephants Road — BOOTLEGGERS — water, please Погуди максимально громко — тебя ждут конкурсы, подарки, лимитированный мерч и много общения. Мероприятие строго 18+.
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