Знаменитому бару исполняется 5 лет и тебя ждёт мощный фест. Участники Jawsfest: — Pandora Secret — The Old Elephants Road — BOOTLEGGERS — water, please Погуди максимально громко — тебя ждут конкурсы, подарки, лимитированный мерч и много общения. Мероприятие строго 18+.