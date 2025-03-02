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Игра от Good Night Show

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Good night show — игра по мотивам известных тв-шоу + щепотка драйва и щедрая порция шуток, чтобы посмеяться и покричать. На час вы станете участником уникального тв-шоу: столкнетесь в конкурсах на знания фильмов и песен, на смекалку и реакцию. И все это с использованием телевизионного реквизита — светящиеся кнопки, взрывающиеся чаши, мягкие наручники и многое другое Чтобы прийти на игру, не забудьте зарегистрироваться, так как коворкинг не резиновый количество мест ограничено.

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