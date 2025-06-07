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Благотворительный концерт, где кроме тусы, будет очень важная миссия! Вся выручка с концерта пойдет животным, которым очень нужна наша помощь. Что будет: — Живой звук — Большая шоу-программа — Конкурсы для гостей Волна звука на сцене от: — Уэббервилл — Бардак — Vulgar
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