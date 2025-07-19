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Про событие
Это не фестиваль. Это кощунственная литургия, где каждый риф – псалом во славу Падшего, а каждый крик – проклятие, вырванное из гниющей глотки одержимого. Жди рёв искореженных гитар, звучащих как скрежет врат ада, звериные вопли и мрачную убойную атмосферу. Создадут квинтэссенцию тьмы для вас: — Heskain (Black Death Metal|Красноярск) — GHXST3R (Post Black Metal) Ты не уйдёшь отсюда прежним. Если уйдёшь вообще... Более подробную информацию можно уточнить у организатора - https://vk.com/bloodyhate42 Билеты дорожают 21 июля и на входе
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