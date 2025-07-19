ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Bloody Hate Fest

E-бар, Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это не фестиваль. Это кощунственная литургия, где каждый риф – псалом во славу Падшего, а каждый крик – проклятие, вырванное из гниющей глотки одержимого. Жди рёв искореженных гитар, звучащих как скрежет врат ада, звериные вопли и мрачную убойную атмосферу. Создадут квинтэссенцию тьмы для вас: — Heskain (Black Death Metal|Красноярск) — GHXST3R (Post Black Metal) Ты не уйдёшь отсюда прежним. Если уйдёшь вообще... Более подробную информацию можно уточнить у организатора - https://vk.com/bloodyhate42 Билеты дорожают 21 июля и на входе

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста