Фестиваль с водными интерактивами, концертами и салютом. Тайминг: 14:00 — заезд и заселение гостей 15:00–18:00 — дневная водная программа фестиваля 19:00 — старт вечерней сценической программы В дневной программе: - SUP-гонки - Прогулки по озеру на большой лодке / рафте - SUP-поло (командная игра на воде) Все активности проходят с инструкторами и партнёрами фестиваля «Новые горизонты». В вечерней программе: - вокально-театральная студия «Звучи сердцем» - группа Hotrake - Дмитрий Столицын с шоу двойников - конкурсы, развлечения, подарки и призы - дискотека В завершении фестиваля будет праздничный салют над озером. Стоимость: Геокупол - 10000р Палаточный модуль - 6000р Ночь в палаточном лагере со своей палаткой - 1000р/человек Дневное посещение праздника - 1000р/чел Наличие свободных мест уточняй у организатора. Внимание: будет трансфер с г. Кемерово, выезд в 10:00 от Ленты на Кузнецком 33, обратно 27.07.25 в 01:00 доставка к Ленте на Кузнецком, 33. Стоимость трансфера: 1500р/человек. Билеты и подробности в вк