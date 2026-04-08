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Wine Me

Казань, ул. Чернышевского, 19

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"Отличный винный бар на Чернышевского, запустившийся под Новый год только с вечерним сервисом, быстро переориентировался на тех, кто хочет перекусить в этом районе днем. Внутри два зала: сначала вы попадете в ярко освещенный с полукруглыми диванами по подобию тех, что ставят в американских дайнерах, но мы рекомендуем повернуть налево и оказаться в темном втором зале, где точечные светильники освещают только ваш стол. Меню небольшое, как и положено винному заведению с вечерним сервисом, — начните ужин с бурраты (здесь ее, в отличие от большинства других заведений, подают со слабосоленой брынзой, зернами и желе из граната) и салата с обжаренным цыпленком, шпинатом и пореем в имбирном соусе." Режим работы: "Пн-чт, вс 12:00-23:00 Пт-сб 12:00-00:00"
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