  1. Казань
  2. Места
  3. Кафе

PP House

Казань, ул. Пушкина, 52

Телефон

Предприимчивые основатели PP House объединили под одной крышей две популярные концепции — пасту (популярна всегда) и поке (тренд 2020 года в Казани). Принцип, по которому вы собираете свое блюдо, нам более привычен в разнообразных покешных, открывшихся за последний год, но в случае с пастой тоже работает. Вы выбираете основу (тип пасты), протеин (лосось, креветки, курица, бекон, тофу, эта часть формирует стоимость пасты: 320–420 ₽), соус, три добавки (овощи и сыр) и два топпинга (маслины, кунжут, вяленые томаты, орегано). И точно так же можно собрать свой поке. В меню есть готовые варианты для тех, кто не готов слишком долго размышлять о том, что хочет увидеть в своей тарелке. Режим работы: понедельник — четверг с 10:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 10:00 до 22:00
Карта места...

Ещё кафе в городе Казань

Terra et Silva

Подлужная улица, 56
Карточка

Пэпэ

улица Галиаскара Камала, 4А
Карточка

Fields на Кремлёвской

Кремлёвская улица, 9А
Карточка

Eclair

улица Николая Столбова, 1
Карточка

Vegan Day

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

Чайный дом Zen

ул. Профсоюзная, 34
Карточка

Антикафе «Баклажан»

ул.Чистопольская 20б
Карточка

Lounge 3D Cinema

ул. Чистопольская, 9Б
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста