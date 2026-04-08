Предприимчивые основатели PP House объединили под одной крышей две популярные концепции — пасту (популярна всегда) и поке (тренд 2020 года в Казани). Принцип, по которому вы собираете свое блюдо, нам более привычен в разнообразных покешных, открывшихся за последний год, но в случае с пастой тоже работает. Вы выбираете основу (тип пасты), протеин (лосось, креветки, курица, бекон, тофу, эта часть формирует стоимость пасты: 320–420 ₽), соус, три добавки (овощи и сыр) и два топпинга (маслины, кунжут, вяленые томаты, орегано). И точно так же можно собрать свой поке. В меню есть готовые варианты для тех, кто не готов слишком долго размышлять о том, что хочет увидеть в своей тарелке. Режим работы: понедельник — четверг с 10:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 10:00 до 22:00