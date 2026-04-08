"В меню — добротно сделанная классика типа «Маргариты» и «Пепперони», салат с жареным цыпленком, скандинавская уха и вино по бокалам от 140 рублей. Любителям сыра рекомендуем попробовать кисло-острую «Четыре сыра» и сладко-острую с грушей — с горгонзолой, мятой и кешью. У пиццы пышные борта, но внутри она раскатана довольно тонко, поэтому чувство переедания не возникает. Можно заказать крем-суп из белых грибов или тыквы (139-179 ₽) и джелато (150 ₽ за порцию из трех шариков). В течение месяца обещают ввести бизнес-ланчи, винную карту и расширить меню." Режим работы: 12:00-0:00