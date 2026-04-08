Одно из самых шумных мест на барной и клубной карте города. 7 дней в неделю в Nebar - вечеринки, концерты актуальных хип-хоп и поп-исполнителей, выступления stand-up комиков и танцы. В том числе - на барной стойке. Вечером здесь можно поужинать или легко перекусить сетом брускетт с фирменным коктейлем, а ночью - погрузиться в веселую атмосферу американских студенческих вечеринок: безумных, с традиционным для них куражом. Популярное место для дней рождений и веселых девичников и мальчишников. Для именинников - выгодные наборы и возможность забыть про готовку и уборку в свой праздник.