  1. Казань
  2. Места
  3. Бары

Nebar

Казань, улица Пушкина, 46

Телефон

ВКонтакте

Одно из самых шумных мест на барной и клубной карте города. 7 дней в неделю в Nebar - вечеринки, концерты актуальных хип-хоп и поп-исполнителей, выступления stand-up комиков и танцы. В том числе - на барной стойке. Вечером здесь можно поужинать или легко перекусить сетом брускетт с фирменным коктейлем, а ночью - погрузиться в веселую атмосферу американских студенческих вечеринок: безумных, с традиционным для них куражом. Популярное место для дней рождений и веселых девичников и мальчишников. Для именинников - выгодные наборы и возможность забыть про готовку и уборку в свой праздник.
Карта места...

Ещё бары в городе Казань

Мелок

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

МХТ «Ща»

улица Щапова, 26Д
Карточка

One More

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

Соль

Профсоюзная улица, 22
Карточка

Соседи

Профсоюзная ул., 10
Карточка

The Woods

ул. Большая Красная, 34/16
Карточка

RV CLUB

ул. Баумана, 82
Карточка

EnotecaS

Профсоюзная, 4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста