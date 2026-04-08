http://namaskar-kzn.ru/ Саттвичный фастфуд Namaskar открылся, пожалуй, в самом неожиданном месте — на первом этаже панельной девятиэтажки на проспекте Победы. Так же неожиданно оказалось, что именно в этом доме живет главный вегетарианский фудблогер Казани Лейла Лерон. Совпадение? Конечно! И очень удачное. В меню — веганские гирос и бургер, фалафель, роллы из тортильи, веганский хот-дог и салаты без ингредиентов животного происхождения. Отдельно рекомендуем попробовать в Namaskar блинчики — они почти идеальные! Режим работы: 11:00 до 20:00
Карта места...