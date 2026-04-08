https://manufactcafe.com/ За основу меню шеф-повар Денис Фадеев и управляющий Давид Лямкин взяли хиты ближневосточной кухни — фалафель, бабагануш, хумус, шаурму и добавили к ним рамен, сэндвич и пару авторских позиций — жареный айсберг с кальмаром, куриную ножку с печеным картофелем, свиной рулет с рисом. На сайте доставки пока всего 14 блюд, но их достаточно, чтобы сконструировать пару десятков сытных и вкусных ланчей и ужинов (обещают, что постепенно будут вводить новинки). Любую позицию можно дополнить экстра-ингредиентом — куриным бедром, люля, грудинкой, сосиской, фалафелем. Режим работы: 12:00 до 22:00
Карта места...