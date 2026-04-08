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Lavanda Cakes

Казань, ул. Разведчика Ахмерова, 5

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На десертной витрине своего покупателя дожидаются медовик, наполеон, баноффи, чизкейки, фирменный «Лавандовый», павлова, эклеры, макарон, кейкпопсы и соленая карамель. В меню завтраков однозначные хиты — картофельная вафля с яйцом пашот и семгой, брускетты с запеченной тыквой и вялеными томатами и с черри, моцареллой и песто, сырники и киноа с пашотом и креветками. А еще можно взять стаканчик с кофе, присесть на лавочке на улице, ожидая заказ, и сделать вид, как будто вернулся в докарантинные времена. Режим работы: 8.00-21.00
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