  1. Казань
  2. Места
  3. Бары

Jawsspot

Казань, Профсоюзная улица, 17

Телефон

Telegram

Бар Jawsspot — это бар, в котором ты можешь насладиться крафтовым пивом от собственной пивоварни Jaws. Каждую неделю здесь проходят стендап-шоу от Филиала комедии. Не пропусти! Режим работы: вс-чт — 16:00-01:00 пт-сб — 16:00-03:00
Карта места...

Ещё бары в городе Казань

Мелок

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

МХТ «Ща»

улица Щапова, 26Д
Карточка

One More

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

Соль

Профсоюзная улица, 22
Карточка

Соседи

Профсоюзная ул., 10
Карточка

The Woods

ул. Большая Красная, 34/16
Карточка

RV CLUB

ул. Баумана, 82
Карточка

EnotecaS

Профсоюзная, 4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста