Бар Jawsspot — это бар, в котором ты можешь насладиться крафтовым пивом от собственной пивоварни Jaws. Каждую неделю здесь проходят стендап-шоу от Филиала комедии. Не пропусти! Режим работы: вс-чт — 16:00-01:00 пт-сб — 16:00-03:00