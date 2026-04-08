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Jawsspot
Казань, Профсоюзная улица, 17
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Бар Jawsspot — это бар, в котором ты можешь насладиться крафтовым пивом от собственной пивоварни Jaws. Каждую неделю здесь проходят стендап-шоу от Филиала комедии. Не пропусти! Режим работы: вс-чт — 16:00-01:00 пт-сб — 16:00-03:00
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