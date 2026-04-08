В район Чеховского рынка давно просилась милая кофейня-кондитерская, где можно позавтракать, выпить чай или кофе и съесть десерт. В конце прошлого года на Достоевского открылся «Гоголь-Моголь» с окнами в пол, удобной мягкой мебелью и хорошей десертной витриной. На завтрак попробуйте фритатту с вялеными томатами и брынзой или блинчики с ягодным соусом, а на сладкое — фундучное пралине «Пари-Брест» или макарон кофе-бейлис. Кстати, сюда можно прийти со своим вином (пробковый сбор 150 рублей). Режим работы: "понедельник — пятница 8:00-21:00, суббота — воскресенье 9:00-21:00"