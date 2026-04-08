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Eclair

Казань, ул. Кремлевская, 19

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Сказать, что при взгляде на витрину разбегаются глаза, — ничего не сказать. Только круассанов здесь 11 видов — с миндальным кремом, с шоколадом, с рикоттой, — и к полудню (кондитерская открыта с семи утра) уже ни одного не осталось. Кроме них на витрине есть все необходимые десерты: целая радуга из эклеров и макарун, тарталетки, «Павлова», муссовые пирожные, шу, тирамису, торты. За кассой — полки с десятком разновидностей хлеба (в составе только мука, вода и соль), который выпекается на камнях в подовой печи. Режим работы: понедельник — пятница с 7:00 до 22:00, суббота — воскресенье с 8:00 до 22:00
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