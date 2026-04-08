http://daftpub.ru/ Создан на улице Петербургской для ежедневных возлияний и шумных вечеринок по выходным. По четвергам здесь устраивают «Русский стол» с бесконечной вереницей закусок (только успевайте заказывать под них дистилляты и другой «крепач»), по воскресеньям — «Пивной безлимит», в пятницу и субботу можно попасть на диджейский сет или живое выступление музыкантов и исполнителей. В общем, команда делает все, чтобы заслужить звание главного паба города. Режим работы: 9:00 - 0:00
Карта места...