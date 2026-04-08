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БЛИСС

Казань, ул. Баумана, 19

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http://vkus116.ru/bliss-cafe/ "Кафе «Блисс» расположено в самом центре Казани на всеми любимой улице Баумана. Именно поэтому кафе ежедневно посещает огромное количество жителей города и гостей столицы Татарстана. Разнообразная кухня и большой выбор вина идеально подойдут для обедов, деловых переговоров, романтического свидания, семейного ужина. В баре кафе-бара представлена великолепная коллекция вин, крепкие напитки, глинтвейн, чайная коллекция и безалкогольные коктейли." Режим работы: 12:00 - 24:00
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