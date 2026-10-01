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The Art Film Festival. «Я уезжаю в Виго!»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ документального фильма «Я уезжаю в Виго!» Документальный фильм (участник Каннского кинофестиваля 2025) посвящён творчеству Карлоса Диегиса — режиссёра, который с 1961 года запечатлевает историю и дух Бразилии. Картина представляет собой путешествие по его фильмам и идеям. Фрагменты его работ перемежаются отрывками из интервью, записанных на протяжении последних 60 лет, показывая эволюцию как самого режиссёра, так и его творчества. Этот диалог дополняют ранее не публиковавшиеся кадры с последнего съёмочного дня Диегиса, показ фильма «Пока-пока, Бразилия» в фавеле Видигал в присутствии режиссёра, а также его заключительная личная встреча с деятелями искусства, которые сопровождали его на творческом пути.

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