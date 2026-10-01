Показ документального фильма «Я уезжаю в Виго!» Документальный фильм (участник Каннского кинофестиваля 2025) посвящён творчеству Карлоса Диегиса — режиссёра, который с 1961 года запечатлевает историю и дух Бразилии. Картина представляет собой путешествие по его фильмам и идеям. Фрагменты его работ перемежаются отрывками из интервью, записанных на протяжении последних 60 лет, показывая эволюцию как самого режиссёра, так и его творчества. Этот диалог дополняют ранее не публиковавшиеся кадры с последнего съёмочного дня Диегиса, показ фильма «Пока-пока, Бразилия» в фавеле Видигал в присутствии режиссёра, а также его заключительная личная встреча с деятелями искусства, которые сопровождали его на творческом пути.