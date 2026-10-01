The Art Film Festival. «Вне контекста»
улица Бурхана Шахиди, 7
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фильм, который исследует постколониальный мир через призму современного искусства. Героями стали художники, которые в разной степени формировали текущую арт-сцену. Фильм проведёт зрителя через ключевые этапы становления современного искусства в Индонезии и его репрезентации в мире, поднимая вопросы стереотипного восприятия и локальной идентичности.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи