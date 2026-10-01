Фильм, который исследует постколониальный мир через призму современного искусства. Героями стали художники, которые в разной степени формировали текущую арт-сцену. Фильм проведёт зрителя через ключевые этапы становления современного искусства в Индонезии и его репрезентации в мире, поднимая вопросы стереотипного восприятия и локальной идентичности.