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Россия против мира

«Штопор и кран», Университетская улица, 11

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Завершение:

от 4000₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Слепая дегустация российских вин. В программе восемь вин: игристые, белые, оранжевые и десертные. Ведущие вечера: — Айрат Зайнашев — сомелье, винный негоциант, представитель российских виноделен. — Рафаэль Гисматуллин — бренд-сомелье Saman, лучший сомелье Татарстана 2026 по версии BigatiFest. А ещё — четыре гастрономические подачи от шефа Алексея Сулейманкина: — Печёная капуста с раковой шейкой и грюйером — к игристым. — Томлёная груша с козьим сыром и солёной карамелью — к белым. — Равиоли с лангустином, фуа-гра и сморчками — к оранжевым. — Канноли с тыквенным муссом и лимонно-мятным кремом — к десертным. Никакой церемониальности: неформальный фуршет, интересные открытия, обсуждения и хорошая компания. Участие: 4 500 ₽ — один гость. 4 000 ₽ с человека — при бронировании от двух гостей.

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