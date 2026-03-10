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От «Крёстного отца» до 15-секундного кота: как экран перестал учить и начал дрессировать

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Раньше фильмы давали опыт, а теперь вертикальные видео дают ярлыки. Лекция о том, почему исчезает контекст, почему всё время кажется, что поняли суть, и как вернуть себе контроль над вниманием. Никаких призывов удалить Тик-ток. Только честный разбор механик, живые примеры и инструменты, чтобы оставаться мыслящим в эпоху клипового мышления. Спикер: Анастасия Витвицкая — аспирант кафедры методологии обучения и воспитания Института психологии и образования КФУ, преподаватель Международной школы Казани, создатель цифровой образовательной платформы

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