Мерцание, блеск серебра и твоих глаз, приятное головокружение от ароматов для тела и дома и уютная атмосфера. Пространство на два дня превратится в место для красивых находок, встреч и неспешных прогулок. Будут маркет, музыка и мастер-классы. Соберёшь всё, что хочется рассматривать, трогать, примерять и уносить с собой: серебряные украшения, парфюм, свечи и маленькие сокровища для себя или в подарок. Даты: 10 и 11 октября • 11:00 — 20:00 Вход свободный.