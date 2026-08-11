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OSM: серебро и ароматы

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

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Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Мерцание, блеск серебра и твоих глаз, приятное головокружение от ароматов для тела и дома и уютная атмосфера. Пространство на два дня превратится в место для красивых находок, встреч и неспешных прогулок. Будут маркет, музыка и мастер-классы. Соберёшь всё, что хочется рассматривать, трогать, примерять и уносить с собой: серебряные украшения, парфюм, свечи и маленькие сокровища для себя или в подарок. Даты: 10 и 11 октября • 11:00 — 20:00 Вход свободный.

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