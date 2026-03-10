ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Китайские веб-новеллы: истоки, развитие и прайм-эра

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Ты когда-нибудь плакал/а над переводом даосских заклинаний или названий мечей? Нет? Тогда ты явно не пробовал/а переводить китайские веб-новеллы!. Лекция-путешествие по цифровым просторам Китая, где драконы соседствуют с ИТ-гигантами. На лекции ты узнаешь: — Почему китайские веб-новеллы сводят с ума полпланеты (и как их пытается понять вторая половина). — Зачем Гарвард и Оксфорд изучают это «безыдейное чтиво» — Почему переводчик веб-новеллы — это не профессия, а квест на выживание Погрузишься в тайны интернет-литературы, где каждый смайл может быть поэзией, а капля пота героя — поводом для хайпа. И узнаешь, из чего она выросла — и куда нас в будущем заведёт.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста