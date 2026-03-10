Ты когда-нибудь плакал/а над переводом даосских заклинаний или названий мечей? Нет? Тогда ты явно не пробовал/а переводить китайские веб-новеллы!. Лекция-путешествие по цифровым просторам Китая, где драконы соседствуют с ИТ-гигантами. На лекции ты узнаешь: — Почему китайские веб-новеллы сводят с ума полпланеты (и как их пытается понять вторая половина). — Зачем Гарвард и Оксфорд изучают это «безыдейное чтиво» — Почему переводчик веб-новеллы — это не профессия, а квест на выживание Погрузишься в тайны интернет-литературы, где каждый смайл может быть поэзией, а капля пота героя — поводом для хайпа. И узнаешь, из чего она выросла — и куда нас в будущем заведёт.