Практика глубокого расслабления и перезагрузки. Конец октября — идеальное время, чтобы мягко и безопасно отпустить всё, что отягощает: накопленную усталость, чужие программы и напряжение контроля. Тебя приглашают в пространство, где можно просто быть. Представь: Ты лежишь в гамаке, и тело вспоминает состояние абсолютной безопасности, словно в невесомых материнских объятиях. Пространство наполняется живыми вибрациями: резонируют ханги, шепот посоха дождя и чистые переливы хрустальной чаши. Эти звуки текут сквозь тебя, мягко переключая мозг из режима «надо» и «контроль» в режим глубокого покоя и исцеления. Эта практика поможет тебе: — Сбросить накопленное напряжение и снизить тревожность — Перезагрузить нервную систему после насыщенного периода — Отпустить подавленные чувства и то, что больше не служит твоему пути — Улучшить качество сна и выровнять эмоциональный фон — Вернуть себе состояние ясности, вдохновения и внутренней силы (ресурс истинного Творца)