Книжная распродажа издательства МИФ. На распродаже представят сотни книг: новинки и бестселлеры по культуре, психологии и бизнесу, русскую и зарубежную классику, романы, фэнтези, комиксы и детскую литературу. Также можно будет найти книги из серий «Мифы от и до», «Страшно интересная Россия» и «Вечные истории», а также подарочные издания. Она пройдёт на двух площадках: в Национальной библиотеке Татарстана и на Московском рынке. «Гаражка» будет работать 6, 7-го и 8 ноября в Национальной библиотеке Татарстана (улица Пушкина, 86) с 10:00 до 21:00 и на втором этаже Московского рынка (улица Шамиля Усманова, 1) с 11:00 до 20:00.