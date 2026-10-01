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Errortica

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Она — саунд-продюсер с растущей в геометрической прогрессии географией выступлений и релизов. Она — диджей и укротительница самых диких танцполов. Она — гарант стиля и безбашенности. Она — Errortica. За её плечами уже три сольные пластинки, дюжина синглов и тысячи покорённых по всему миру сердец. Её сеты любят не только за ловкое сведение танцевальных жанров, но и за мощную энергетику, объединяющую всех вокруг в единый организм, производящий эндорфин. Errortica в «Ангаре» + Bilgesez, Ilsur Kasa, Rin

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