Она — саунд-продюсер с растущей в геометрической прогрессии географией выступлений и релизов. Она — диджей и укротительница самых диких танцполов. Она — гарант стиля и безбашенности. Она — Errortica. За её плечами уже три сольные пластинки, дюжина синглов и тысячи покорённых по всему миру сердец. Её сеты любят не только за ловкое сведение танцевальных жанров, но и за мощную энергетику, объединяющую всех вокруг в единый организм, производящий эндорфин. Errortica в «Ангаре» + Bilgesez, Ilsur Kasa, Rin