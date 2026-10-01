Мастер-класс от актёра Казанского ТЮЗа Павла Густова, где ты будешь исследовать, как импровизация меняет значение слов, действий и привычных ситуаций. Участники будут создавать новые смыслы прямо в процессе игры — через смену обстоятельств, персонажей, интонаций и точек зрения. Мастер-класс поможет развить свободу, воображение, внимание и способность находить неожиданные решения. Будешь учиться: — проявлять спонтанность и быстро принимать решения — работать с ассоциациями и неожиданными связями — делать упражнение «одна реплика — несколько смыслов» — менять роли и точки зрения — делать импровизационные этюды на основе бытовых ситуаций — работать с партнёром: подхватывать чужую идею и развивать её Главное — привыкнуть, что нет заранее заданного правильного смысла. Есть только ситуация, партнёр и возможность посмотреть на знакомое по-новому. Преподаватель: Павел Густов — заслуженный артист Республики Татарстан, актёр Казанского театра юного зрителя, педагог. Преподаёт актёрское мастерство в Казанском театральном училище. Как актёр сотрудничает с Mon и «Особняком Демидова». Снимается в кино.