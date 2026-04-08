Капибара
Екатеринбург, проспект Ленина, 70
Если ты хочешь чашечку свежего кофе со вкусным десертом, провести уютный вечер с горячим чаем и настольными играми или заказать торт домой - тебе в Капибара. Гостей здесь ждут добрейшей души капибариста, настольные игры, буккроссинг и накопительная бонусная система скидок. Кстати, в заведении регулярно проходят разные мастер-классы и тусовки. Студентам скидки! Режим работы: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт - 8:00-21:00 Сб,Вск - 9:00-21:00 Сайт: https://capybara-coffee.ru/
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