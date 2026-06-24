Женский ретрит
п. Зеленый Лог, точное место сообщат организаторы
Начало:
Завершение:
11500₽
Возраст 21+
Про событие
ДУ-ША — мини-ретриты для девушек в уютных домиках среди природы недалеко от города. Здесь участницы рисуют картины-аффирмации, создают карты желаний, играют в дзен-игры и собираются на душевные беседы у огнива. Проект подойдёт тем, кто хочет ненадолго вырваться из городской суеты, побыть в спокойной атмосфере среди природы, познакомиться с новыми людьми и провести время в уютной женской компании. Главная идея выездов — создать для девушек пространство отдыха, вдохновения и внутреннего наполнения. При этом участницам не нужно переживать об организации: трансфер заберёт гостей из точки сбора в Екатеринбурге и отвезёт обратно, а обо всём остальном позаботится команда проекта. Узнать подробности и забронировать место можно в личных сообщениях канала: https://t.me/girlsretreatekb Бронирование в личных сообщениях канала в тг.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи