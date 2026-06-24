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  1. Екатеринбург
  2. События

Женский ретрит

п. Зеленый Лог, точное место сообщат организаторы

Начало:

Завершение:

11500₽
Возраст 21+

Про событие

ДУ-ША — мини-ретриты для девушек в уютных домиках среди природы недалеко от города. Здесь участницы рисуют картины-аффирмации, создают карты желаний, играют в дзен-игры и собираются на душевные беседы у огнива. Проект подойдёт тем, кто хочет ненадолго вырваться из городской суеты, побыть в спокойной атмосфере среди природы, познакомиться с новыми людьми и провести время в уютной женской компании. Главная идея выездов — создать для девушек пространство отдыха, вдохновения и внутреннего наполнения. При этом участницам не нужно переживать об организации: трансфер заберёт гостей из точки сбора в Екатеринбурге и отвезёт обратно, а обо всём остальном позаботится команда проекта. Узнать подробности и забронировать место можно в личных сообщениях канала: https://t.me/girlsretreatekb Бронирование в личных сообщениях канала в тг.

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