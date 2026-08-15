Возраст 6+
Про событие
Практика, которая объединяет физическую тренировку, контроль дыхания и медитацию. Упражнения направлены на познание себя и своего тела. Благодаря регулярным тренировкам тело становится более пластичным и мягким, а участники приобретают душевное равновесие и гармонию. Сбор участников на крыше одноэтажного здания напротив центрального входа в Мегу (Здание между амфитеатром и Мегой). * Тренировки проводятся в хорошую погоду. В случае дождя тренировки отменяются. Просьба следить за уведомлениями на электронной почте
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