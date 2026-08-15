Практика, которая объединяет физическую тренировку, контроль дыхания и медитацию. Упражнения направлены на познание себя и своего тела. Благодаря регулярным тренировкам тело становится более пластичным и мягким, а участники приобретают душевное равновесие и гармонию. Сбор участников на крыше одноэтажного здания напротив центрального входа в Мегу (Здание между амфитеатром и Мегой). * Тренировки проводятся в хорошую погоду. В случае дождя тренировки отменяются. Просьба следить за уведомлениями на электронной почте