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Йога в ТЦ Мега

ТЦ Мега, улица Металлургов, 87

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Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Практика, которая объединяет физическую тренировку, контроль дыхания и медитацию. Упражнения направлены на познание себя и своего тела. Благодаря регулярным тренировкам тело становится более пластичным и мягким, а участники приобретают душевное равновесие и гармонию. Сбор участников на крыше одноэтажного здания напротив центрального входа в Мегу (Здание между амфитеатром и Мегой). * Тренировки проводятся в хорошую погоду. В случае дождя тренировки отменяются. Просьба следить за уведомлениями на электронной почте

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