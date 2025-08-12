На выставке представлены работы казанских художников-резидентов Центра современной культуры «Смена». С 2021 года «Смена» поменяла вектор с презентации современного искусства из других городов на работу с местными художниками, включая их в свои выставки и проекты в регионе и за его пределами. Собранная выставка — попытка очертить некоторые из граней, свойственных разным художникам. Среди предложенных точек сборки можно говорить о работе с образами из массовой культуры в разных её аспектах и проявлениях: исследовании дизайна 90-х, переосмыслении локальных кодов, обращении к повседневности, размывании границ между миром реальным и вымышленным. Также можно выделить характерную для всех материальность. Все авторы сосредоточены на работе со спецификой медиа, которые они для себя выбрали: графикой и принтами на бумаге, живописью, керамикой, вышивкой и текстилем, фигурной резкой по металлу и пластику. Выставка в Екатеринбурге — возможность осмыслить изменения, произошедшие на художественной сцене Казани и в деятельности «Смены» за пять лет. Вт-Вс: 10:00 – 21:00 (касса до 20:30) Понедельник: выходной