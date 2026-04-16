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Валерий Чтак. Андеграунд на втором этаже

Президентский центр Бориса Ельцина
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Арт-галерея Ельцин Центра, 3 этаж

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Это первая персональная выставка Валерия Чтака (1981–2024) в Екатеринбурге, что удивительно — образная система и ирония автора кажутся резонирующими уральской художественной среде. Работы Валерия Чтака безошибочно узнаваемы. Характерный приём художника — совмещение на плоскости изображения и текста. Мастер ёмких метафор, художник описывал искусство как «трудно ухватываемый момент». Повторяя тезис Йозефа Бойса «каждый человек — художник», Чтак стремился стереть оппозицию искусство/жизнь. Поверхностью для работы Валерия Чтака становились не только холсты, но и доступный гофрокартон, предметы обычного интерьера и вещи — столешницы, стулья, скейтборд, чемодан. В творчестве художника можно найти ряд повторяющихся мотивов и персонажей, которые появляются в работах разных лет и создают нелинейный нарратив выставки. Вт-Вс: 10:00 – 21:00 (касса до 20:30) Понедельник: выходной

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