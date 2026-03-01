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Узелки моей жизни

Президентский центр Бориса Ельцина
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Холл кинозала, 1 этаж

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Выставки

Про событие

Эта выставка — результат лаборатории «Клуба старших» Ельцин Центра, посвящённой исследованию личных архивов. Её тема — «маленькая» память: повседневные чувства, звуки, моменты, в которых живёт подлинная жизнь. Четырнадцать участниц вместе с уральскими художниками исследовали семейные архивы, чтобы превратить ускользающие воспоминания в художественные образы и вывести их из круга семьи. Совместно с художницей Лёлей Собениной они создали полотна-воспоминания — фотографии на полупрозрачной ткани, дополненные вышивкой. Их полупрозрачность подчёркивает хрупкость и мимолётность прошлого. 11 февраля — 3 мая 10:00 — 22:00

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