Выставка реализуется при поддержке Московского музея современного искусства (ММОМА) и продолжает исследование наследия одной из ключевых фигур русского авангарда — Ивана Клюна. Особенностью нового проекта стало обращение к идее выхода форм в трёхмерное пространство — стремление Ивана Клюна к преодолению плоскости, получившее наиболее полное воплощение в его новаторской скульптуре. Специально для экспозиции в Екатеринбурге реконструировано несколько объектов художника по эскизам, сохранившимся в коллекции Фонда Клюна. Выставка также знакомит зрителя с генеалогией жизни и творчества автора, погружает в культурно-исторический контекст его деятельности и эпохи через архивные документы и художественные произведения, включая «Автопортрет» Казимира Малевича (1934) из собрания ММОМА. Вт-Вс: 10:00 – 21:00 (касса до 20:30) Понедельник: выходной