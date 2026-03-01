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  1. Екатеринбург
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Цветоформы. Постижение пространства

Президентский центр Бориса Ельцина
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Арт-галерея Ельцин Центра, 2 этаж

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка реализуется при поддержке Московского музея современного искусства (ММОМА) и продолжает исследование наследия одной из ключевых фигур русского авангарда — Ивана Клюна. Особенностью нового проекта стало обращение к идее выхода форм в трёхмерное пространство — стремление Ивана Клюна к преодолению плоскости, получившее наиболее полное воплощение в его новаторской скульптуре. Специально для экспозиции в Екатеринбурге реконструировано несколько объектов художника по эскизам, сохранившимся в коллекции Фонда Клюна. Выставка также знакомит зрителя с генеалогией жизни и творчества автора, погружает в культурно-исторический контекст его деятельности и эпохи через архивные документы и художественные произведения, включая «Автопортрет» Казимира Малевича (1934) из собрания ММОМА. Вт-Вс: 10:00 – 21:00 (касса до 20:30) Понедельник: выходной

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