Тревожные люди: как успокоиться, если ты взрослый практикум с психологом. Если тревога стала постоянным фоном — приходите разбираться с ней спокойно и по делу. Без нотаций и сложных терминов, а с понятным разговором и практикой. — Поговоришь о том, как устроена тревога и зачем она вообще нам нужна — Разберёшь, что именно её усиливает — снаружи и внутри — Освоишь простые техники, которые помогают вернуть себя «в здесь и сейчас» Это не терапия, а практическая встреча с инструментами, которые можно забрать с собой и использовать дальше В результате ты уйдёшь: — Понимаешь своих реакций — Рабочими способами снизить тревогу — Ощущением, что с этим можно справляться Вечер пройдёт в спокойной атмосфере: травяной чай, живой разговор и немного тишины Ведущая: Настя Домаева, психолог.