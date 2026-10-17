Игра о группе незаурядных монстров и не безымянном подземелье, выступающим непосредственным посредником для их великого замысла. Кроме зачистки нового подземелья от прежних обитателей его нужно привести в порядок, а для этого нужны прихвостни — «верные» слуги, но не «верные» в смысле «рабочем», миньоны — «вожделеющие» о «становлении» на путь темнейших, но только после службы у самих темнейших. Различные замки, ловушки должен кто-то ставить и которые должен кто-то проверять на себе, не забывая батрачить, прокладывая всё новые тоннели, возводя всё новые комнаты, встречаться с великим шансом случая и защищать святилище от «чрезвычайно самоуверенных» авантюристов. Всё более проработанное подземелье с их обитателями, самими темнейшими с их призваниями (классами), не забыв при этом про песочницу (мир; фракции), возводят игроки, но отдают в распоряжение ведущему созданную песочницу, а потом с этой же песочницей вести «взаимоотношения», конечно же, с «корыстной выгодой». Всё это несёт тон поверхностный в начале, но пёстро проявляющийся детальностью в важных моментах и с интересной стороны потом. Монстры приходят и уходят, а подземелье остаётся — главное лицо во всей истории. Но для сотворения этого лица нужны двое игроков и претворения в жизнь замысла игрового в виде экспериментальной встречи с бесплатным принятием (расходы ведущего); возможно, ознакомительная сессия превратится в кампанию — зависит от свежих впечатлений игроков и самого ведущего. Формат: 3 игрока, ваншот, мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.