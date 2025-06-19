Выставка «Станция Уральская» предлагает на короткий миг стать пассажиром экспресса, который пройдёт по городам следования авторов-резидентов галереи «НИША» и уральских арт-институций. В мае прошлого года в Арт-галерее Ельцин Центра появилось новое пространство — галерея «НИША», которая знакомит зрителей с участниками актуального художественного процесса Екатеринбурга и соседних регионов. В феврале этого года состоялось ещё одно крупное событие в деятельности Арт-галереи и Ельцин Центра — ярмарка современного искусства ATRIUM. На ярмарке было представлено свыше 1000 произведений на стендах девяти галерей и 37 художников городов Большого Урала, а именно — из Перми, Уфы, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила. Многие из участников ATRIUM присоединились к художникам галереи «НИША», заметно увеличив географию её резидентов. Участники выставки: Нина Антропова, Слава Костылев, Вася Кирилов, Елена Клейман, Дима (ЯПЁС) Кудлай, Ренат Маннанов, Ксения Маркелова, Дима Мартовский, Филипп Мустафин, Анастасия Паршакова-Кочергина, Наташа Подунова, Екатерина Поединщикова, Константин Росляков, Владимир Селезнёв, Анна Снегина, Фёдор Телков, Настя Франц, Фрукты, хали-али, Ната Хусаинова, Влада Чернавина, Анна Чечкина, Арт-группа «ЧУДИ» (Леся Шестакова, Катя Зелёная Земля, Амеланшер, Полина Малахова). Режим работы: ежедневно.