Ты — часть командного состава корабля-ковчега. Позади — Млечный Путь, который поглощает аномалия. Впереди — Андромеда, где, по данным ИИ Маршал, всё чисто. Осталось несколько заходов за ресурсами, последний запрос к ИИ Маршал и гибернация. Экипаж верит, что проснётся у новой звезды. Но Маршал заметил странность в точке прибытия. Он рекомендует отложить гибернацию. У тебя есть несколько часов, чтобы решить: верить машине, проверить данные или всё-таки лечь в капсулы. Каждое решение стоит ресурсов. Каждый ресурс — это время. А время уходит. Формат: 3–5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.