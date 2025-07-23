Плакаты Михаила Златковского, которые он создавал специально для Владимира Высоцкого — самого популярного в СССР неофициозного поэта, актёра, исполнителя своих песен, — занимают особое место в творческой биографии художника. Один из самых известных российских карикатуристов, мастер философского рисунка, Михаил Златковский познакомился с Владимиром Высоцким в начале 70-х. И в течение нескольких лет рисовал для него плакаты — без какой бы то ни было практической цели, даже не рассчитывая, что они когда-нибудь могут быть использованы в качестве афиш. У плакатов был единственный адресат — сам Высоцкий. Публичной биографии у этих работ фактически не было. Случилось только одно исключение — плакаты были показаны весной 80-го в Театре на Таганке. Они провисели в фойе ровно час. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00