Пристанище станет эпицентром настоящего уральского панк-рок-коллайдера. В этот вечер два города сойдутся в музыкальной битве и братстве — Пермь и Екатеринбург — чтобы доказать, что настоящий панк не знает границ. Два магнита панк-коллайдера: PAPA KARLO (Пермь) Добрый и не очень панк-рок о самом сокровенном. Эти пермские парни не боятся заглядывать в самое сердце человеческой души и расскажут тебе всё о людском горе и радости, неразделённой и настоящей любви, а также о вечных проблемах с алкоголем... В общем, обо всей этой непростой штуке, которая называется жизнь. ШЛЯПАКАКРАС (Екатеринбург) А это уже банда местных панков, которые не станут церемониться. Мощный вокал и ритмичная читка подадут тебе привычные жизненные ситуации под острым сатирическим соусом. Порадуют любимыми бэнгерами и новым материалом.