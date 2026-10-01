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Papa Karlo и Шляпакакрас

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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Завершение:

от 300₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Пристанище станет эпицентром настоящего уральского панк-рок-коллайдера. В этот вечер два города сойдутся в музыкальной битве и братстве — Пермь и Екатеринбург — чтобы доказать, что настоящий панк не знает границ. Два магнита панк-коллайдера: PAPA KARLO (Пермь) Добрый и не очень панк-рок о самом сокровенном. Эти пермские парни не боятся заглядывать в самое сердце человеческой души и расскажут тебе всё о людском горе и радости, неразделённой и настоящей любви, а также о вечных проблемах с алкоголем... В общем, обо всей этой непростой штуке, которая называется жизнь. ШЛЯПАКАКРАС (Екатеринбург) А это уже банда местных панков, которые не станут церемониться. Мощный вокал и ритмичная читка подадут тебе привычные жизненные ситуации под острым сатирическим соусом. Порадуют любимыми бэнгерами и новым материалом.

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