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Осенний вайб

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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Завершение:

от 200₽ до 350₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт, посвященный осеннему настроению. Осень бывает разной: дождливой и меланхоличной или теплой, яркой и уютной. 16 октября объединяться обе стороны этой прекрасной поры под одной крышей. На сцене: Roobanok; Cryostatic; HeartField; soulmess; Меланхром А после концерта тебя ждёт рокотека до утра. 350р — цена для всех, 200р — специальная цена для тех, кто придет в красном, желтом или оранжевом. Поддержи осеннюю палитру гардеробом. Оплата на входе.

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