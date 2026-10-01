Концерт, посвященный осеннему настроению. Осень бывает разной: дождливой и меланхоличной или теплой, яркой и уютной. 16 октября объединяться обе стороны этой прекрасной поры под одной крышей. На сцене: Roobanok; Cryostatic; HeartField; soulmess; Меланхром А после концерта тебя ждёт рокотека до утра. 350р — цена для всех, 200р — специальная цена для тех, кто придет в красном, желтом или оранжевом. Поддержи осеннюю палитру гардеробом. Оплата на входе.