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Однажды в Риме

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Забудь о славной смерти. Готовься к гниющей жизни. Луна Эверетта — это не просто помойка на краю космоса, а последний приют для тех, кого корпорации окончательно списали со счетов. Карьеры участников должны были тихо и медленно угаснуть здесь. Но капитан Арчи с корабля «Конрад» предлагает им второй шанс. План кажется простым: проникнуть на заброшенные корабли «Цезарь» и «Август», принадлежавшие корпорации Electorenzo Resources, что дрейфуют у Колец Эверетта. Выкрасть ценные технологии, модернизировать «Конрад» и купить себе свободу в мирах Внешнего Кольца. Однако твоя цель — это нечто большее, чем просто груда металлолома. «Цезарь» и «Август» относятся к передовой исследовательской станции, которая не просто вышла из строя. Она умолкла. Связь оборвалась внезапно, а весь экипаж бесследно исчез. Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Стоимость игры: 600 рублей с игрока за одну игровую встречу, 500 при репосте записи — https://vk.ru/wall-206799955_14862 Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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