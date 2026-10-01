Невеста Синей Бороды
Университетский переулок, 11
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Игроков ждёт роль пяти воплощений молодой невесты, обрученной с загадочным бароном, известным своей синей бородой. Он осыпает тебя вниманием и дарит полную свободу, разрешая исследовать любой уголок своего мрачного замка — все, кроме одной комнаты, всегда запертой на ключ. Что скрывает эта зловещая дверь? Любопытство побеждает и вот рука уже тянется к запретной двери, чтобы найти за ней тела убитых предшественниц. Побег из этого проклятого места ведет через бесчисленные комнаты, где обитают самые жуткие кошмары. Шаг за шагом ты будешь создавать собственную версию этой мрачной сказки. Сможешь ли ты остаться верной и покорной супругой, закрыв глаза на ужасы прошлого или рискнёшь докопаться до истины, какой бы опасной она ни оказалась? Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Стоимость игры: 600 рублей, 500 при репосте записи https://vk.ru/wall-206799955_14891 Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.
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