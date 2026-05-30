ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Не смотрите наверх

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Смотрим и обсуждаем острую политическую сатиру «Не смотрите наверх». Астроном-аспирант обнаруживает комету, которая через полгода уничтожит Землю. Вместо того, чтобы действовать немедленно, власть имущие отрицают угрозу и пиарятся на ней. Фильм посвящён общественному безразличию и игнорированию здравого смысла даже перед лицом очевидной катастрофы. После просмотра и общего обсуждения участников ждёт интерактивная практическая игра — моделирование антикризисного штаба. Встречу проведут Вадим Строганов и Георгий Соловьёв.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста