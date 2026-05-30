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Кино
Про событие
Смотрим и обсуждаем острую политическую сатиру «Не смотрите наверх». Астроном-аспирант обнаруживает комету, которая через полгода уничтожит Землю. Вместо того, чтобы действовать немедленно, власть имущие отрицают угрозу и пиарятся на ней. Фильм посвящён общественному безразличию и игнорированию здравого смысла даже перед лицом очевидной катастрофы. После просмотра и общего обсуждения участников ждёт интерактивная практическая игра — моделирование антикризисного штаба. Встречу проведут Вадим Строганов и Георгий Соловьёв.
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