Это ретроспектива мастера документальной фотографии Сергея Рогожкина. В экспозиции будут представлены 70 работ фотографа, снятые за сорок лет: с 1984 по 2024 год. За десятилетия карьеры профессионального фотографа Сергей Рогожкин работал в разных жанрах, занимался технической прикладной фотографией, снимал натюрморты, портреты, работал для прессы и рекламы. Но его подлинной страстью была и остается фотография непосредственного наблюдения за человеком в большом городе. Фотограф так описывает своё кредо: «Моментальная, или неинсценированная фотография — достойная ветвь в современной фотографии, с богатой историей. Мне интересно снимать именно так: спонтанно и интуитивно. Такие снимки всегда неожиданны, поскольку жизнь преподносит сюрпризы». Открытие выставки состоится 26 января в 14:00. Режим работы: ежедневно 10:00 — 21:00.