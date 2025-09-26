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Майор гром: Чумной доктор
улица Малышева, 35
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Следователь Игорь Гром — один из немногих в Петербурге, кто честно служит закону. Но на улицах города появляется тот, кто решил вершить правосудие сам. Чумной Доктор бросает вызов всей системе, а его жестокие расправы над коррупционерами заставляют задуматься: что такое справедливость на самом деле? Фильм по мотивам культовых русских комиксов. Приходи — будет жарко. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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