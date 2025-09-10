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Long Story Short

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Ироничная семейная сага, где детские травмы и взрослые неврозы переплетены в тугой узел. Три поколения еврейской семьи Швупер проживают свои жизни в калейдоскопе времени, где уравновешенный старший брат Ави пытается выжить в хаосе. Приноси хорошее настроение и кучу вкусняшек. Понаблюдаешь за сложной жизнью простых людей. Всего в сезоне 10 серий по 25 минут, ты можешь начать просмотр со всеми, обсудить понравившиеся моменты, а продолжить смотреть дома. вход DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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